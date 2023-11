Hanwha Life Insurance Co Ltd est une société basée en Corée qui exerce des activités d'assurance vie. La société propose des assurances mixtes, y compris des assurances de rente, des assurances d'épargne et des assurances pour les jeunes, des assurances décès, y compris des assurances temporaires et des assurances vie entière, ainsi que des assurances mixtes, y compris des assurances de dotation. L'assurance de groupe vend des assurances de groupe en dotation, des assurances de rente de groupe et des assurances vie de groupe à terme pour les groupes. La société s'occupe également de la gestion des comptes spéciaux. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers tels que le Vietnam et l'Indonésie.

Secteur Assurance vie et santé