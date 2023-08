Hanwha Ocean Co Ltd, anciennement Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, est une société basée en Corée dont les activités principales sont la construction navale et les industries maritimes. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le secteur des navires commerciaux est impliqué dans la construction de navires, notamment de transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), de transporteurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de pétroliers et de porte-conteneurs. Le segment Offshore and Special Ship Business construit des produits offshore tels que des installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), des plateformes fixes, des plates-formes de forage, et des navires spéciaux tels que des sous-marins, des destroyers, des navires de sauvetage et des navires de sécurité. Le segment Autres activités fournit des services de transport maritime de marchandises, des services de conseil et de construction de systèmes intégrés par ordinateur et autres.

Secteur Construction navale