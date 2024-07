Haohua Chemical Science & Technology Corp, Ltd (SHSE:600378) a finalisé l'acquisition de Sinochem Lantian Co. (SHSE:600378) a achevé l'acquisition de Sinochem Lantian Co. auprès de Sinochem Group Co. et de Sinochem Asset Management Co.

Haohua Chemical Science & Technology Corp. (SHSE:600378) a accepté d'acquérir Sinochem Lantian Co., Ltd. auprès de Sinochem Group Co., Ltd. et Sinochem Asset Management Co., Ltd. pour un montant de 8,8 milliards CNY le 14 février 2023. Haohua Chemical Science acquerra la cible par émission d'actions et le prix d'émission pour cette acquisition d'actifs est de 37,71 CNY par action. Haohua Chemical procédera à un placement privé pour lever les fonds nécessaires au financement de la transaction. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Haohua Chemical. La transaction doit encore être approuvée par les actionnaires de Haohua Chemical, par l'institution compétente de supervision et de gestion des actifs appartenant à l'État, par l'autorité nationale compétente, par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et par d'autres approbations ou autorisations susceptibles d'être impliquées. Au 15 juin 2023, la transaction a obtenu la réponse de l'autorité nationale compétente et doit encore passer par les procédures de décision et d'approbation correspondantes avant de pouvoir être mise en œuvre. Au 15 septembre 2023, les actionnaires de Haohua Chemical Science & Technology ont approuvé la transaction. Au 31 janvier 2024, l'examen des questions spéciales liées à cette transaction a été approuvé par l'autorité nationale compétente, ainsi que par l'autorité de supervision et d'administration des actifs appartenant à l'État. L'opération est encore soumise à l'approbation de la Bourse de Shanghai et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le 27 mars 2024, le comité d'examen des fusions, acquisitions et réorganisations de la Bourse de Shanghai a examiné et approuvé la transaction. Le 1er avril 2024, la société a reçu l'autorisation d'émettre 104 170 233 actions de Sinochem Group Co. Ltd. et 93 102 734 actions de Sinochem Asset Management Co. Ltd. pour acquérir des actions et a approuvé la levée de fonds par votre société pour un montant ne dépassant pas 4 500 000 000 CNY, et ce pour une durée de 12 mois.



CITIC Securities Company Limited (SHSE:600030) a agi en tant que conseiller financier, Commerce & Finance Law Offices a agi en tant que conseiller juridique et Baker Tilly China Certified Public Accountants a agi en tant que comptable pour Haohua Chemical Science & Technology.



