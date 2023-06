NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études Jefferies a commencé à évaluer les titres Hapag-Lloyd à 'conserver' avec un objectif de cours de 200 euros. Après une période record pendant la pandémie, le secteur des conteneurs traverse une année plus difficile en 2023, écrit l'analyste Omar Nokta dans une étude publiée mardi. Les taux de fret, le taux de remplissage et le transbordement portuaire ont chuté de manière dramatique. Nokta s'attend à une baisse des bénéfices de Hapag-Lloyd au cours des prochains trimestres. La compagnie maritime reste toutefois très solide sur le plan de la capitalisation./tih/ag

Publication de l'étude originale : 26.06.2023 / 16:54 / ET

Première diffusion de l'étude originale : 26.06.2023 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------