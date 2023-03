Accord européen : les navires devront émettre 80% de CO2 en moins d'ici 2050

BRUXELLES (dpa-AFX) - Les grands navires de l'UE devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050. Les négociateurs des Etats membres de l'UE et du Parlement européen se sont mis d'accord sur ce point tôt jeudi matin, a annoncé le Parlement européen. Les Etats membres de l'UE ont souligné dans un communiqué qu'il y aurait des exceptions temporaires, par exemple lorsque les navires desservent des petites îles et des régions qui dépendent fortement de leur accessibilité sur le plan économique.

Le député européen des Verts Rasmus Andresen, qui a participé aux négociations, a critiqué le fait que "les dérogations très larges, par exemple pour le trafic insulaire et les petits navires, rendent les échappatoires convenues trop importantes". Selon lui, la nouvelle loi ne peut être qu'un point de départ vers une navigation respectueuse de l'environnement.

Lors des négociations, le Parlement européen s'était engagé à ce que les émissions de CO2 des navires soient réduites de 20 % à partir de 2035 et de 80 % à partir de 2050 par rapport à 2020. Les Etats membres de l'UE ont suivi la proposition de la Commission européenne et ont proposé une réduction de 13% et de 75% respectivement. Ils se sont finalement mis d'accord sur une réduction intermédiaire de 14,5 % d'ici 2035, de 31 % d'ici 2040 et de 62 % d'ici 2045.

Selon le Parlement, les objectifs de réduction s'appliquent à l'énergie consommée dans les ports de l'UE ou entre ceux-ci. Si le port de départ ou d'arrivée est situé en dehors de l'UE, les objectifs de réduction s'appliquent à 50 %.

Selon les informations fournies, les navires de 5 000 tonnes brutes et plus seront concernés par les nouvelles règles. Selon le Parlement européen, ces navires sont responsables de la majorité des émissions de CO2 dans le secteur maritime.

De plus, à partir de 2034, au moins deux pour cent de carburants renouvelables devront être utilisés. "Cela ne s'applique toutefois que si la part des e-fuels dans le transport maritime est inférieure à 1% en 2030", a fait savoir l'initiative E-Fuel Alliance. Si les e-fuels sont produits à partir d'électricité renouvelable, ces carburants artificiels peuvent être neutres pour le climat /mjm/DP/mis.