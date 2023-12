HAMBOURG/BERLIN (dpa-AFX) - Après les attaques contre des navires marchands en mer Rouge, les compagnies maritimes Maersk et Hapag-Lloyd n'autorisent pas pour l'instant d'autres de leurs navires à traverser le canal de Suez. Un porte-parole de la compagnie maritime Hapag-Lloyd, basée à Hambourg, a déclaré vendredi à l'agence de presse allemande qu'une nouvelle décision serait prise lundi sur la situation. La compagnie maritime danoise Maersk a fait savoir qu'elle était profondément préoccupée par l'escalade de la situation sécuritaire dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Les récentes attaques sont alarmantes et constituent une menace importante pour la sécurité des marins.

Vendredi, le cargo de Hapag-Lloyd "Al Jasrah" avait été la cible de tirs dans le détroit entre le Yémen et Djibouti. "Il y a des dégâts matériels à bord, l'équipage est indemne", a déclaré le porte-parole de la compagnie maritime. Ce sont surtout des conteneurs qui ont été endommagés, la structure du navire n'a pas été touchée, a-t-il ajouté. Le navire a pu poursuivre sa route. Selon les informations, le cargo avait quitté le Pirée, en Grèce, pour traverser le canal de Suez et se diriger vers Singapour. Selon les médias, un incendie s'est déclaré à bord après le bombardement.

Le gouvernement allemand a condamné l'attaque et examine une demande américaine d'intervention navale. La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a parlé d'une attaque des rebelles chiites Houthi au Yémen. "Le gouvernement fédéral condamne fermement toutes les attaques contre les navires, et bien sûr aussi l'attaque contre le navire de Hapag-Lloyd", a déclaré la politicienne des Verts vendredi lors d'une visite à Berlin du ministre libanais des Affaires étrangères par intérim, Abdallah Bou Habib. "Les attaques des Houthis contre des navires marchands civils en mer Rouge doivent cesser immédiatement", a-t-elle exigé.

Le ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) a déclaré lors d'une visite à Wunstorf, près de Hanovre : "Nous sommes en train d'examiner la demande et les options qui s'offrent à nous. Mais nous n'en sommes pas encore à la fin de l'examen". Un porte-parole du ministère de la Défense a expliqué à Berlin qu'une demande avait été adressée il y a quelques jours par les Etats-Unis à la marine allemande pour savoir si elle était en mesure d'apporter son soutien en mer Rouge, "sans que cela soit concrètement accompagné d'exigences".

Le porte-parole de Hapag-Lloyd n'a pas pu donner d'informations sur l'origine des tirs contre le navire "Al Jasrah". Les Houthis ont revendiqué des attaques contre d'autres cargos, mais ne se sont pas exprimés jusqu'à présent sur le tir contre l'"Al Jasrah". En raison des attaques répétées des Houthis en mer Rouge, les armateurs allemands avaient exigé jeudi dernier des mesures de protection de la part du gouvernement fédéral et de l'UE. Avec ses quelque 1800 navires, la flotte commerciale allemande est la septième plus importante parmi les grandes flottes commerciales du monde.

Selon le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, les Etats-Unis travaillent avec la communauté internationale, les partenaires de la région et du monde entier pour trouver des solutions afin de contrer la menace. "Nous formons une coalition", a déclaré Sullivan lors d'une conférence de presse vendredi. Selon lui, les Huthi représentent une menace importante pour la liberté de navigation, la marine marchande et le commerce légitime, sur une artère vitale de Bab al-Mandeb et de la mer Rouge. Selon Sullivan, l'Iran, qui est à l'origine des attaques des Huthi, a la responsabilité de prendre également des mesures pour les stopper.

L'une des plus importantes voies maritimes du monde mène au canal de Suez en Egypte et passe à côté de la côte yéménite. Ce canal relie la Méditerranée à la mer Rouge et offre ainsi la liaison la plus courte par voie maritime entre l'Asie et l'Europe. Environ dix pour cent de l'ensemble du commerce mondial passe par la mer Rouge.

Depuis le début de la guerre de Gaza, les rebelles Houthi, soutenus par l'Iran, attaquent régulièrement Israël, notamment avec des drones et des missiles. Ils menacent en outre d'empêcher à l'avenir les navires de toute nationalité en route vers Israël de traverser la mer Rouge. Seuls les cargos livrant de l'aide à la bande de Gaza seront autorisés à passer. Tous les autres deviendront des "cibles légitimes pour nos forces armées", ont déclaré les rebelles.