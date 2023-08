HAMBOURG (dpa-AFX) - La normalisation des chaînes d'approvisionnement et la baisse de la demande de transports maritimes devraient continuer à réduire le bénéfice de l'armateur de conteneurs Hapag-Lloyd au deuxième trimestre. La manière exacte dont la période d'avril à juin s'est déroulée pour l'entreprise hambourgeoise sera communiquée jeudi (7h30). La semaine dernière, son grand concurrent Maersk avait déjà présenté ses résultats : Chez les Danois, le bénéfice du deuxième trimestre, en baisse de 83 pour cent, s'était encore plus effondré que celui du premier trimestre, en baisse de 66 pour cent.

Les énormes bouleversements dans les chaînes d'approvisionnement mondiales avaient fait des compagnies maritimes de conteneurs les gagnantes de la pandémie Corona. Les capacités limitées ont fait grimper les prix des transports maritimes après de nombreuses années de crise avec des luttes de prix, des surcapacités et des chiffres rouges. Hapag-Lloyd a ainsi franchi la ligne d'arrivée en 2022 avec un bénéfice net de 17 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des entreprises les plus rentables parmi les sociétés cotées en bourse.

La question des embouteillages sur les voies de livraison maritimes est en grande partie réglée. Comme le montrent les calculs en cours de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale (IfW), il ne reste plus que moins de huit pour cent des volumes de marchandises dans le monde sur des navires en attente à l'écart des ports, soit à peu près autant que pendant la période précédant l'éruption de Corona en 2020.

Le président du directoire de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, avait déjà annoncé lors du bilan annuel que le bénéfice de 2023 serait nettement inférieur à celui de 2022. Au final, le résultat du groupe pour la période de janvier à mars de cette année n'a été que de 1,89 milliard d'euros, soit moins de la moitié des 4,17 milliards d'euros du premier trimestre de l'année record 2022, mais toujours nettement plus que pour la période correspondante de 2021. Le chiffre d'affaires a diminué d'environ 30 pour cent pour atteindre 5,62 milliards d'euros.

Avec une flotte de 250 porte-conteneurs et une capacité de transport de 1,8 million de conteneurs standard de 20 pieds (TEU), Hapag-Lloyd est considéré comme le cinquième plus grand armateur au monde, derrière Cosco, CMA CGM, Maersk et le primus MSC./kf/DP/zb