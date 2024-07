L'entreprise de transport maritime MSC a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à une amende de 1,5 million d'euros.

Un porte-parole de l'autorité économique a déclaré lundi à l'agence de presse Reuters qu'une décision était attendue lors de la réunion du conseil municipal de mercredi. Les groupes parlementaires du gouvernement ont signalé leur accord. Outre le vote du Parlement de Hambourg, il manque encore l'autorisation de Bruxelles en matière de droit de la concurrence. Les parties concernées sont en contact avec la Commission européenne à ce sujet.

"Nous n'avons actuellement aucune raison de supposer des retards", a déclaré le porte-parole à ce sujet. La transaction devrait être conclue en 2024. Le projet du sénat rouge-vert de Hambourg de céder en masse des parts de HHLA à MSC - le rival de la compagnie maritime hambourgeoise Hapag-Lloyd, basé en Suisse - avait fait des vagues dans la ville hanséatique. Ces dernières semaines, les critiques ont fusé, d'abord lors de l'assemblée générale de HHLA, puis lors d'une audition publique à la commission économique du Parlement. Les termes d'argenterie bradée et d'erreur historique ont été utilisés. Les petits actionnaires ont critiqué le fait que le groupe soit vendu à un prix inférieur à sa valeur, en particulier en raison de son activité ferroviaire Metrans, considérée comme particulièrement précieuse.

AUTORITÉ SÉNATORIALE : PROCÉDURE D'AIDE D'ÉTAT NON CONNUE

Selon les médias, la Commission européenne aurait reçu une plainte - indépendamment de l'examen du droit de la concurrence - qui vise le droit des aides d'État. La question centrale serait de savoir si MSC paie effectivement trop peu pour les parts de HHLA, a rapporté la NDR. Il n'existe cependant pas de procédure formelle d'examen à l'heure actuelle. L'autorité économique a également déclaré vendredi qu'elle n'avait actuellement pas connaissance d'une procédure de la Commission en matière d'aides d'État. Elle n'a pas non plus demandé de documents à ce sujet et n'a pas non plus reçu de demandes de Bruxelles.

La Mediterranean Shipping Company (MSC) offre aux actionnaires de HHLA 16,75 euros par action. Les documents de l'offre datés du 23 octobre 2023 indiquent que cela correspond à une prime de 49,02 pour cent sur le cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois.

Selon l'autorité économique, la modification de la loi sur le développement portuaire est également attendue avant la conclusion de la transaction. Cela devrait être fait lors de la première session du Parlement après les vacances d'été, le 4 septembre. Le gouvernement de Hambourg espère que l'engagement du géant de l'armement aura des effets positifs en période difficile pour le plus grand port maritime d'Allemagne.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu lundi auprès de MSC et de HHLA sur l'avancement actuel du projet. Par le passé, MSC a toujours souligné l'importance stratégique que revêt le port de Hambourg pour l'armateur. Dernièrement, le groupe a ajouté Hambourg comme plaque tournante à deux de ses services réguliers. Cette décision a également été prise dans le contexte d'une solide croissance à deux chiffres de l'activité conteneurs de MSC en Allemagne au cours du premier semestre 2024, a-t-on précisé. Le conseil d'administration de HHLA, qui a lui-même été surpris par les plans d'entrée, mise sur un développement indépendant négocié entre-temps par contrat, sur le transbordement de conteneurs MSC sur ses propres quais et sur une injection de capital de 450 millions d'euros du groupe suisse.

(Rapport rédigé par Elke Ahlswede. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à berlin.newsroom@thomsonreuters.com (pour la politique et la conjoncture) ou frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (pour les entreprises et les marchés).