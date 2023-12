La compagnie allemande Hapag-Lloyd a rejoint ses concurrents vendredi en annonçant des frais supplémentaires pour les marchandises qu'elle transporte à destination et en provenance du Moyen-Orient, à la suite d'une série d'attaques contre des navires marchands en mer Rouge.

Une "surtaxe saisonnière de pointe" s'appliquera aux conteneurs en provenance d'Asie et d'Océanie et à destination de la région de la mer Rouge, qui comprend l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et le Yémen, à partir du 1er janvier et jusqu'à nouvel ordre, a indiqué la compagnie maritime.

Les conteneurs voyageant dans la direction opposée se verront appliquer un "supplément de rétablissement opérationnel", a ajouté la compagnie.

À partir du 22 janvier, cette surtaxe s'appliquera également aux marchandises voyageant entre l'Inde et le Moyen-Orient vers l'Amérique du Nord.

Les surtaxes vont de 250 à 1 000 dollars, en fonction de l'itinéraire et de la taille du conteneur.

Un porte-parole de Hapag-Lloyd a déclaré à Reuters que les frais supplémentaires étaient une réponse à la situation incertaine en mer Rouge.

Les géants du transport maritime Maersk et CMA CGM ont également imposé des frais supplémentaires après que le groupe militant Houthi du Yémen a commencé à cibler les navires, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la perturbation du commerce mondial.

Maersk et CMA CGM font partie des principales compagnies maritimes à avoir suspendu le passage des navires en mer Rouge, qui est reliée au canal de Suez, la voie maritime la plus rapide entre l'Asie et l'Europe.

Hapag-Lloyd a déclaré jeudi qu'elle redirigerait 25 navires d'ici la fin de l'année afin d'éviter la zone.