HAMBOURG (dpa-AFX) - La compagnie maritime hambourgeoise Hapag-Lloyd baptise lundi (14h00) dans son port d'attache de Hambourg son plus grand porte-conteneurs à ce jour, le "Berlin Express" : la marraine de la cérémonie au terminal Burchardkai est la première dame allemande Elke Büdenbender, épouse du président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Avec près de 400 mètres de long, une largeur de 61 mètres et une capacité de transport de 23 664 conteneurs standard de 20 pieds (TEU), le navire construit en Corée du Sud est, selon Hapag-Lloyd, le plus grand cargo ayant jamais navigué sous pavillon allemand. Même les plus grands porte-conteneurs du monde n'ont qu'une capacité de quelques centaines d'EVP de plus.

Hapag-Lloyd avait commandé le navire fin 2020 avec cinq autres navires jumeaux auprès du chantier naval sud-coréen Hanwha Ocean (anciennement Daewoo), une commande de six autres navires a suivi six mois plus tard. Les navires peuvent être alimentés au choix par du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du carburant conventionnel.

Avec les cargos de la classe de navires appelée en interne "Hamburg Express", la cinquième compagnie maritime de conteneurs au monde entre dans de nouvelles dimensions : Des navires d'une capacité d'environ 24 000 TEU n'existaient pas jusqu'à présent dans la flotte de Hapag-Lloyd. Outre le "Berlin Express", Hapag-Lloyd a déjà repris un autre navire de cette classe, le "Manila Express"./kf/DP/zb