HAMBOURG (dpa-AFX) - Avec son nouveau navire amiral, le nouveau méga-cargo "Berlin Express", la compagnie de navigation hambourgeoise Hapag-Lloyd met le cap sur une navigation plus respectueuse du climat. Le navire peut certes aussi naviguer avec du carburant traditionnel, mais il fonctionne actuellement au gaz naturel liquéfié (GNL), qui émet environ un quart de CO2 en moins. Le moteur "dual-fuel" est ainsi également adapté aux combustibles non fossiles et donc neutres pour le climat, comme le bio-méthane ou le e-méthane. Lundi, le navire de 400 mètres de long et 61 mètres de large a été officiellement intégré à la flotte de Hapag-Lloyd dans son port d'attache à Hambourg. La marraine de la cérémonie solennelle de baptême était la première dame allemande Elke Büdenbender, l'épouse du président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Avec une capacité de 23 664 conteneurs standard de 20 pieds (TEU), le navire construit en Corée du Sud est le plus grand cargo à avoir battu pavillon allemand. Même les plus grands porte-conteneurs du monde n'ont que quelques centaines d'EVP de capacité supplémentaire. Avec les cargos de la classe de navires appelée en interne "Hamburg Express", la cinquième plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde se lance dans de nouvelles dimensions : Jusqu'à présent, la flotte de 258 navires de Hapag-Lloyd ne comportait pas de navires aussi grands. Le "Berlin Express" assure depuis août un service régulier entre le port chinois de Ningbo et Hambourg.

"Avec la nouvelle classe Hamburg Express, Hapag-Lloyd s'apprête à vivre un changement d'époque", a déclaré le chef de la compagnie maritime, Rolf Habben Jansen. "Ces navires très efficaces permettent de réduire immédiatement et très nettement les émissions. En même temps, ils constituent un élément important de notre stratégie de décarbonisation étape par étape".

En juillet, après de longues délibérations, les membres de l'Organisation maritime mondiale (OMI) s'étaient mis d'accord pour réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou peu après. Des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040 doivent préparer la voie à cet effet. Hapag-Lloyd s'est elle-même fixé pour objectif d'exploiter l'ensemble de sa flotte de manière climatiquement neutre dès 2045.

Mais il reste encore du chemin à parcourir pour parvenir à une navigation respectueuse du climat. Aujourd'hui, la navigation est responsable d'environ trois pour cent des émissions de gaz à effet de serre dans le monde - plus que l'Allemagne entière. En même temps, elle constitue l'épine dorsale du commerce mondial : environ 90 pour cent des flux de marchandises sont acheminés par bateau. Aujourd'hui encore, les porte-conteneurs fonctionnent généralement au fioul lourd ou au diesel marin, et très peu au GNL, comme le "Berlin Express". Comme il est ainsi possible de passer sans problème au méthane produit sans impact sur le climat, Hapag-Lloyd parle de technologie de transition pour ses nouveaux navires GNL./kf/DP/men