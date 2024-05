La société allemande de transport de conteneurs Hapag-Lloyd a affiché mercredi un bénéfice net en baisse de 84 % pour la période janvier-mars 2024, mais a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

"Même si nos résultats sont nettement inférieurs aux chiffres exceptionnellement élevés de l'année précédente en raison de la normalisation des chaînes d'approvisionnement, nous sommes heureux d'avoir bien commencé la nouvelle année", a déclaré le directeur général Rolf Habben Jansen.

Le bénéfice net du groupe s'élève à 299 millions d'euros (324 millions de dollars), contre 1,747 milliard d'euros au cours du même trimestre de l'année précédente. Les revenus ont baissé de 24 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,260 milliards d'euros.

La société a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) en 2024 devrait se situer dans une fourchette de 2 à 3 milliards d'euros, contre une prévision de 1 à 3 milliards d'euros dans sa déclaration du 14 mars.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de cette année devrait se situer entre zéro et 1,0 milliard d'euros, contre une prévision de moins 1 à plus 1 milliard d'euros le 14 mars.

(1 dollar = 0,9241 euro)