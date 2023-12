La compagnie allemande Hapag-Lloyd décidera mercredi si elle reprend ses voyages en mer Rouge, a déclaré un porte-parole mardi, alors que Maersk se prépare à retourner dans la région après les efforts déployés par les États-Unis pour prévenir les attaques.

Les principales compagnies maritimes mondiales, dont Maersk et Hapag Lloyd, ont cessé d'emprunter les routes de la mer Rouge après que le groupe militant houthi du Yémen a commencé à cibler les navires ce mois-ci, perturbant ainsi le commerce mondial via le canal de Suez.

Ils ont préféré passer par l'Afrique australe, un trajet plus long et plus coûteux. Le canal est la voie maritime la plus rapide entre l'Asie et l'Europe.

"Nous déciderons demain de la marche à suivre", a déclaré mardi un porte-parole de Hapag-Lloyd, qui n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

La semaine dernière, la compagnie avait déclaré qu'elle réorienterait 25 navires d'ici la fin de l'année afin d'éviter la zone.

Maersk a déclaré dimanche qu'elle se préparait à reprendre ses opérations de transport maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, citant le déploiement de l'opération militaire menée par les États-Unis et destinée à assurer la sécurité du commerce dans la région.

Maersk n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la date de retour des navires dans le canal de Suez et l'assistance reçue de la part de la force maritime dirigée par les États-Unis.

Deux explosions en mer Rouge ont été signalées par un navire naviguant au large des côtes du Yémen mardi, peu après que deux avions sans pilote ont été aperçus, a déclaré une autorité maritime britannique.

L'autorité maritime britannique a déclaré que le navire était en contact avec les forces de la coalition et que les rapports indiquaient que l'équipage était sain et sauf et que le navire poursuivait son voyage.