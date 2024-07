(Reuters) - Hapag-Lloyd est en forte hausse mercredi à la Bourse de Francfort, le spécialiste des containers ayant relevé la veille ses perspectives pour 2024.

A 07h53 GMT, le groupe prenait 5,09%, contre 0,23% pour le Dax allemand.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour 2024 est désormais attendu dans une fourchette de 3,2 à 4,2 milliards d'euros, grâce à une demande plus importante et des taux de fret élevés à court terme, a indiqué mardi Hapag-Lloyd, dans un communiqué publié après la clôture.

Le groupe attendait auparavant un Ebitda compris dans une fourchette de 2 à 3 milliards d'euros.

Dans son communiqué, le groupe a néanmoins fait état de résultats préliminaires au second semestre inférieurs au consensus.

Les analystes de Deutsche Bank soulignent que l'amélioration des perspectives n'est "pas une surprise, étant donné les perturbations en mer Rouge, la hausse des prix du fret et la révision à la hausse des perspectives de Maersk, début juin".

Stiefel souligne de son côté que les nouvelles perspectives sont bien supérieures au consensus de 3,284 milliards d'euros d'Ebitda pour 2024.

(Rédigé par Corentin Chappron, avec Kanjyik Ghosh, édité par Kate Entringer)