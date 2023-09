HAMBOURG (dpa-AFX) - L'armateur traditionnel hambourgeois Hapag-Lloyd a réagi avec réserve à l'annonce de l'entrée de l'armateur MSC dans le capital du logisticien portuaire hambourgeois HHLA. Hapag-Lloyd prend acte de l'annonce de HHLA concernant le dépôt d'une offre publique d'achat volontaire par le groupe MSC, a déclaré mercredi le patron de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, à l'agence de presse allemande. "Nous partons du principe que cela n'affectera pas notre coopération avec HHLA". MSC est le plus grand armateur de conteneurs au monde, Hapag-Lloyd se classe à la cinquième place.

MSC et la ville de Hambourg avaient auparavant annoncé un partenariat stratégique dans le cadre duquel la ville détiendrait à l'avenir 50,1 pour cent et MSC 49,9 pour cent de HHLA. Jusqu'à présent, la ville détient environ 69 pour cent de HHLA, environ 10 pour cent reviennent à des investisseurs privés et 21 pour cent à des investisseurs institutionnels, selon les indications de HHLA. Hapag-Lloyd détient pour sa part 25,1 % du terminal à conteneurs HHLA de Hambourg-Altenwerder /klm/DP/ngu.