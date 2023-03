Hapag-Lloyd s'attend à un net recul de ses bénéfices après une hausse record

HAMBOURG (dpa-AFX) - Après un bénéfice record, l'armateur de conteneurs hambourgeois Hapag-Lloyd s'attend à un excédent nettement plus faible pour l'année en cours. Pour 2023, le président du directoire Rolf Habben Jansen vise un résultat avant intérêts et impôts de quatre à six milliards d'euros. Cette prévision est toutefois soumise à de fortes incertitudes, compte tenu de la guerre en cours en Ukraine et d'autres conflits géopolitiques, ainsi que des effets de l'inflation élevée, a fait savoir la société jeudi à Hambourg.

L'année dernière, la compagnie maritime a réalisé le meilleur exercice de son histoire avec un bénéfice de 17 milliards d'euros. Après une année 2021 exceptionnelle en raison de la Corona, le chiffre d'affaires a de nouveau fortement augmenté en 2022 pour atteindre 34,5 milliards d'euros. Cela s'explique notamment par la hausse du taux de fret moyen, qui est passé d'un peu moins de 1900 euros à près de 2700 euros par conteneur standard (TEU) en raison de la tension des chaînes d'approvisionnement.

Selon les données, le volume de transport est resté au niveau de 2021 avec 11,8 millions d'EVP, mais les dépenses de transport ont augmenté de 18,5 pour cent pour atteindre 13,7 milliards d'euros. Après avoir déjà décuplé son dividende en 2021, Hapag-Lloyd prévoit de le doubler encore une fois pour le porter à 63 euros par action. Au total, 11,1 milliards d'euros devraient être distribués.

Avec une flotte de 251 porte-conteneurs et une capacité de transport de 1,8 million d'EVP, Hapag-Lloyd est considérée comme la cinquième plus grande compagnie maritime du monde. L'entreprise, qui emploie plus de 14 000 personnes dans 135 pays, dessert plus de 600 ports sur tous les continents avec ses 119 services réguliers./klm/DP/men