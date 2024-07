PARIS, 10 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont ouvert sur une note incertaine mercredi, les développements politiques en France éclipsant les derniers commentaires encourageants de la Réserve fédérale.



À Paris, le CAC 40 recule de 0,05% à 7.505,2 points vers 07h25 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,25%, contre 0,22% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grignote 0,16%, l'EuroStoxx 50 est stable et le Stoxx 600



prend 0,14%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones reculant de 0,04%, contre 0,05% pour le Standard & Poor's 500 et 0,13% pour le Nasdaq .



La formation d'un gouvernement en France apparaît compliquée après les élections législatives, et les investisseurs s'inquiètent d'un Parlement bloqué qui pourrait fragiliser une situation budgétaire déjà précaire.



Le poids relativement important des valeurs françaises dans les indices européens expliquent que l'incertitude pèse ailleurs en Europe.



Les marchés saluent néanmoins les derniers commentaires de politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, qui a déclaré mardi devant la Chambre des représentants que l'économie américaine n'était plus en surchauffe, ouvrant la voie à des baisses de taux.



La publication de l'inflation CPI pour juin et le début de la saison des résultats jeudi pourraient néanmoins inciter les investisseurs à la prudence.



Aux valeurs, Hapag-Lloyd , entreprise de conteneurs, bondit de 7,4% après avoir relevé mardi ses perspectives de résultats pour 2024, portées par une hausse de la demande et des taux de fret à court terme. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)