HAMBOURG (dpa-AFX) - Les associations de protection de l'environnement BUND, Nabu et WWF ont de nouveau demandé l'arrêt des travaux de dragage au vu de la faible utilisation, selon elles, de l'approfondissement de l'Elbe par les porte-conteneurs. Au cours des six premiers mois de cette année, sur 434 navires porte-conteneurs transportant plus de 8000 conteneurs standard (TEU) qui ont fait escale dans le port de Hambourg, seuls 38 ont utilisé le tirant d'eau supplémentaire disponible depuis le dernier approfondissement de l'Elbe au départ et 8 à l'arrivée, ont fait savoir les associations dimanche. "Les 392 autres navires n'ont pas du tout profité de l'approfondissement du chenal", ont-ils ajouté.

Les chiffres se basent sur une évaluation des escales de bateaux sur la base des données du service d'annonce des bateaux et en tenant compte des règles de navigation en vigueur. L'occasion serait le baptême solennel du nouveau conteneur géant "Berlin Express" de la compagnie maritime hambourgeoise Hapag-Lloyd par Elke Büdenbender, première dame d'Allemagne et épouse du président fédéral, ce lundi. Le "Berlin Express" est le plus grand porte-conteneurs battant pavillon allemand à ce jour.

Au vu de la baisse du nombre de transbordements dans le port de Hambourg, il y a suffisamment de raisons, outre les effets négatifs sur la nature, pour remettre en question l'approfondissement de l'Elbe, ont fait savoir les associations. "Ainsi, au lieu de célébrer de nouveaux bateaux toujours plus grands, la profondeur de l'Elbe devrait être mise à l'épreuve". Revenir sur le dernier approfondissement de l'Elbe serait la mesure la plus efficace pour réduire les quantités de sédiments et redonner au fleuve une chance de retrouver un écosystème sain, ont-elles ajouté./fi/DP/men