(plus de détails sur les participations)

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le plus grand armateur de conteneurs au monde, MSC, veut entrer dans le capital du logisticien portuaire hambourgeois HHLA. Le groupe basé à Genève et la ville hanséatique ont signé un accord préliminaire contraignant pour la création d'un partenariat stratégique, ont annoncé mercredi le Sénat et l'entreprise. Actuellement, la ville de Hambourg détient environ 69 pour cent de la société HHLA, cotée en bourse. Celle-ci sera à l'avenir gérée en coentreprise, la ville détenant 50,1 pour cent des parts et MSC 49,9 pour cent.

Pour ce faire, MSC va faire une offre de rachat de toutes les actions actuellement négociées librement au prix de 16,75 euros par action. Le cours actuel est d'environ 11,50 euros. Parallèlement, MSC augmentera considérablement le volume de marchandises à Hambourg à partir de 2025. A partir de 2031, il devrait y avoir au moins un million de conteneurs standard (TEU) par an. De plus, MSC déplacera son siège social allemand à Hambourg.

Lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville, le maire de Hambourg, Peter Tschentscher (SPD), a parlé d'une transaction importante qui conduit à un partenariat stratégique entre la ville et l'un des principaux armateurs mondiaux. Cela pourrait donner à l'ensemble de l'économie maritime l'impulsion dont elle a besoin en ces temps difficiles. Le patron de MSC, Soren Toft, a déclaré que cette collaboration stratégique très importante ferait de Hambourg un point de jonction à l'avenir.

Récemment, le milliardaire Klaus-Michael Kühne avait vivement critiqué la direction de HHLA et signalé qu'il était prêt à prendre une participation plus importante dans la société portuaire. Le Sénat avait alors réagi froidement.

La HHLA a fait savoir que "dans le cadre d'un échange étroit avec le conseil de surveillance de la HHLA, le directoire examinera et évaluera l'offre annoncée dans le meilleur intérêt de l'entreprise et en préservant les intérêts de toutes les parties prenantes."/klm/DP/mis