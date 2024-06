HAMBOURG (dpa-AFX) - Le nouveau président de l'association des entreprises du port de Hambourg (UVHH), Ulfert Cornelius, estime que l'entrée controversée du plus grand armateur mondial MSC dans le capital de l'entreprise de logistique portuaire hambourgeoise HHLA ne pose pas de problème. "Nous avons quatre terminaux à conteneurs à Hambourg, et Hapag-Lloyd, par exemple, détient une participation dans le terminal Altenwerder de HHLA. Partout dans le monde, les armateurs transfèrent également des cargaisons vers des terminaux qui appartiennent en partie à d'autres armateurs", a déclaré Cornelius dans une interview accordée au journal Welt am Sonntag (rédaction de Hambourg et du nord de l'Allemagne). Il ne se fait pas de souci pour la concurrence, d'autant plus que MSC ne devrait pas devenir actionnaire majoritaire de HHLA.

Le sénat rouge-vert de Hambourg veut faire monter la Mediterranean Shipping Company (MSC), dont le siège est à Genève, à bord de la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) afin de stabiliser le transbordement des conteneurs. La ville et l'entreprise appartenant à la famille d'armateurs italiens Aponte devraient à l'avenir gérer la HHLA en tant que coentreprise, dans laquelle la ville détient une majorité de 50,1 pour cent. Jusqu'à présent, la ville possédait environ 70% de la société HHLA cotée en bourse.

En contrepartie, le plus grand armateur du monde, MSC, veut construire son siège allemand à Hambourg, augmenter le volume de chargement dans le port à partir de 2025 et, selon l'imprimé, le porter à un million de conteneurs standard (TEU) par an d'ici 2031. En outre, MSC et la ville veulent augmenter les fonds propres de HHLA de 450 millions d'euros. Dernièrement, le port a subi des revers. Ainsi, le transbordement de marchandises maritimes a baissé l'an dernier de 4,7% par rapport à 2022, pour atteindre 114,3 millions de tonnes - le chiffre le plus bas depuis 2009.

Les comités d'entreprise, le syndicat Verdi et de nombreux salariés sont fermement opposés à l'accord. L'opposition de la CDU, du parti de gauche et du FDP au Parlement de Hambourg s'y est également opposée, tout comme le prédécesseur de Cornelius à la tête de l'UVHH, Gunther Bonz. Selon lui, il manque par exemple une analyse de la concurrence pour expliquer pourquoi le port de Hambourg a pris du retard. Des questions se posent également en matière de fiscalité et de droit de la concurrence, a-t-il déclaré lors d'une audition d'experts. La commission des affaires économiques et la commission des entreprises publiques ayant déjà approuvé l'accord à la majorité, la commission du budget, avec les voix de la coalition gouvernementale rouge-verte, donnera son place mardi. La décision devrait ensuite être prise par les citoyens avant les vacances d'été.

L'association ne s'exprime pas sur les participations liées aux entreprises, a déclaré Cornelius. "Cependant, on voit clairement que les participations d'armateurs sont très courantes, rien que MSC a plus de 60 participations de terminaux au niveau international". Le deuxième armateur mondial de lignes régulières de conteneurs, Maersk, est également très fortement engagé, tout comme l'a été entre-temps le plus grand armateur allemand, Hapag-Lloyd, qui a développé sa propre division de terminaux. Mais Cornelius a également appelé à un plus grand engagement de l'État fédéral dans la sécurisation des ports. "Le fait que les ports maritimes soient essentiellement l'affaire des Länder côtiers et que l'État fédéral ne s'engage guère financièrement dans ce domaine ne tient absolument pas compte de l'importance des ports". Il s'agit d'une tâche nationale et non pas d'une tâche des différents Länder côtiers./klm/DP/he