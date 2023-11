HAMBOURG (dpa-AFX) - L'armateur de conteneurs Hapag-Lloyd s'attend à une baisse de son bénéfice au troisième trimestre. La raison en est, comme pour les trimestres précédents, une normalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. De plus, la pénurie de capacités de transport pendant la pandémie de coronavirus a fait place à une offre nettement plus importante, ce qui fait baisser les prix. La société Hapag-Lloyd AG a l'intention d'annoncer jeudi comment s'est déroulée exactement la période de juillet à septembre pour l'entreprise hambourgeoise. En 2022, la compagnie maritime avait enregistré un bénéfice de 5,1 milliards d'euros au troisième trimestre.

Au premier semestre 2023, le résultat du groupe s'était effondré à près de 2,9 milliards d'euros, contre près de 8,7 milliards d'euros l'année précédente. Le bénéfice du deuxième trimestre s'était encore plus effondré que celui du premier trimestre. A titre de comparaison, en 2022, le bilan à mi-parcours était de 8,65 milliards d'euros, contre 2,72 milliards d'euros au premier semestre 2021, également très rentable. Le président du directoire, Rolf Habben Jansen, avait néanmoins parlé d'un "premier semestre réussi". Malgré les baisses largement attendues par rapport à l'année record exceptionnelle 2022, la société de transport de conteneurs de Hambourg a tout de même enregistré le deuxième meilleur résultat semestriel de son histoire.

Les chiffres trimestriels de Maersk, le concurrent de Hapag-Lloyd, ont déjà montré à quel point le troisième trimestre a été difficile pour le transport maritime de conteneurs. Le bénéfice avant impôts et intérêts (Ebit) s'est effondré par rapport à l'année précédente, passant de près de 9,5 milliards à 538 millions de dollars US, comme l'entreprise l'avait annoncé à la fin de la semaine dernière. Maersk est le deuxième plus grand armateur de conteneurs derrière MSC. Hapag-Lloyd, avec une flotte de 258 porte-conteneurs, occupe la cinquième place./kf/DP/ngu