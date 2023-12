(Nouveau : Détails)

HAMBOURG (dpa-AFX) - Les plans de la ville de Hambourg et de l'armateur MSC pour la transformation de l'entreprise de logistique portuaire HHLA ont fait un pas décisif. Après l'offre de reprise du plus grand armateur du monde aux actionnaires de HHLA, les deux partenaires disposent désormais de 92,3 pour cent des parts, a annoncé MSC mardi dans un communiqué obligatoire.

La ville et MSC disposent ainsi ensemble "d'une large majorité capable de prendre des décisions", a déclaré la sénatrice économique Melanie Leonhard (SPD) après l'annonce du résultat. La sénatrice ne s'attend pas à des complications du point de vue du droit de la concurrence "en raison d'un examen juridique approfondi en amont". En raison de la majorité des deux tiers de la coalition rouge-verte à la mairie, l'approbation de l'assemblée des citoyens devrait également être assurée l'année prochaine.

Hambourg veut assurer l'avenir du port avec le grand armateur MSC

La coopération de la ville hanséatique avec le plus grand armateur du monde doit permettre au troisième port maritime européen de progresser dans les années à venir, selon les intentions du Sénat. Pour que le port puisse faire face à la concurrence de Rotterdam et d'Amsterdam, des investissements importants sont nécessaires pour moderniser les terminaux à conteneurs. Il s'agit avant tout d'une automatisation plus poussée et donc d'un traitement plus rapide et plus avantageux pour les clients. Le maire Peter Tschentscher (SPD) a souvent souligné que "nous avons également besoin d'autres participations dans des terminaux à Hambourg, comme c'est le cas à Rotterdam, à Anvers et dans tous les grands ports du monde".

Auparavant, une participation minoritaire du groupe public chinois Cosco dans un seul terminal HHLA à Hambourg avait suscité de nombreuses discussions et des désaccords jusqu'au sein du gouvernement fédéral. Dans le cas de MSC/HHLA, le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck n'a toutefois aucune inquiétude quant à la sécurité publique. "Je tiens à le dire expressément. Il y a une différence entre une entreprise chinoise et une entreprise européenne comme MSC", a déclaré le politicien des Verts en septembre lors de la Conférence maritime nationale à Brême.

MSC et la ville ont déjà accepté de renforcer les fonds propres de HHLA de 450 millions d'euros au total. De plus, la compagnie maritime veut augmenter considérablement son volume de chargement à Hambourg à partir de 2025. A partir de 2031, ce chiffre devrait atteindre au moins un million de conteneurs standard par an. Lors de l'annonce du plan, le patron de MSC, Søren Toft, avait déclaré qu'avec cette collaboration, la ville hanséatique deviendrait une plaque tournante pour son entreprise.

Le nouveau partenaire portuaire de Hambourg est le plus grand armateur de conteneurs au monde

Le nouveau partenaire portuaire de la ville de Hambourg est de loin la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde. Selon les données du service de branche Alphaliner, elle représente près de 20 pour cent des capacités de transport mondiales, soit nettement plus que l'ancien leader du marché, le danois Maersk. Selon les données de l'entreprise, le bras des conteneurs comprend environ 800 navires qui font escale dans 520 ports de 155 pays.

Par le biais d'une filiale, l'entreprise participe déjà à quelque 70 terminaux dans le monde, par exemple à Bremerhaven dans le cadre d'une coentreprise avec Eurogate. MSC est une société privée appartenant à la famille Aponte et exploite également une importante activité de croisière avec MSC Cruises. Pour la ville, il était important que Hambourg conserve dans tous les cas la majorité de HHLA.

Seuls 7,7 pour cent des actions de HHLA sont encore entre les mains d'actionnaires indépendants.

Selon les indications de MSC, 9,74 pour cent des actions de HHLA ont été proposées à la compagnie maritime par des actionnaires au cours de la période d'acceptation d'environ six semaines. L'offre était de 16,75 euros par action HHLA. Parallèlement, MSC s'est assuré sur le marché 12,21 pour cent supplémentaires des parts de HHLA. S'y ajoutent environ 70,35 pour cent qui étaient jusqu'à présent en possession de la ville hanséatique de Hambourg. Au total, la ville et MSC disposent donc désormais de 69,43 millions d'actions HHLA. "Cela correspond à une part totale d'environ 92,30 pour cent du capital social et des droits de vote de la société à la date de déclaration", indique le communiqué obligatoire de MSC.

En contrepartie, seuls 7,7 pour cent sont encore entre les mains d'autres actionnaires, ce qui est bien trop peu pour bloquer des décisions importantes de l'entreprise avec ce que l'on appelle la minorité de blocage. MSC a déjà clairement indiqué "qu'un retrait de la cote pourrait être dans le meilleur intérêt de HHLA", c'est-à-dire une suppression de la cotation en bourse.

Critique des syndicalistes et de l'opposition à Hambourg

Les politiciens de la CDU, de la gauche, de l'AfD et du FDP au sein du Parlement de Hambourg ont toujours critiqué le deal entre le Sénat et MSC et ont demandé que d'autres acteurs portuaires comme la compagnie maritime Hapag-Lloyd soient davantage impliqués. Ils ont reproché au gouvernement rouge-vert d'avoir froissé les autres compagnies maritimes et les sites portuaires allemands, mais aussi les employés de HHLA, en menant des "négociations secrètes avec MSC".

Les salariés, les comités d'entreprise et le syndicat Verdi craignent pour l'emploi. Sur les pancartes des manifestations, on pouvait lire : "Pas de vente de la propriété de la ville ! Notre port

- pas votre casino". En guise de protestation, les employés de HHLA avaient même entamé une grève

ont entamé une grève sauvage. La ville rétorque aux critiques des syndicats que des engagements décisifs ont été pris pour les employés. Ainsi, les licenciements économiques seraient exclus pour au moins cinq ans. "Pour les employés également, il est écrit noir sur blanc que la cogestion existante sera maintenue."/kf/DP/ngu