La situation en mer Noire s'est détendue pour la flotte allemande, a déclaré mardi l'association des armateurs VDR, ajoutant que les navires allemands qui y étaient bloqués ont déjà été libérés.

La VDR a également indiqué que la flotte marchande allemande comptait quelque 2 000 Ukrainiens et environ 3 000 marins russes et que les compagnies maritimes avaient du mal à payer les Russes en raison des sanctions. (Reportage d'Elke Ahlswede Rédaction de Madeline Chambers Édition de Rachel More)