Les marchés mondiaux du transport maritime, qui devraient ajouter plus de capacité que la demande prévue, ont de bonnes chances de se rééquilibrer d'ici deux ans, a déclaré jeudi le PDG de la compagnie allemande Hapag-Lloyd à la presse.

"L'écart entre la croissance de l'offre et la croissance de la demande est peut-être plus faible qu'on ne le pense et, par conséquent, la perspective que le marché puisse retrouver une situation plus équilibrée d'ici un ou deux ans est meilleure que ce que pensent la plupart des gens", a déclaré le PDG Rolf Habben Jansen.

La société, numéro cinq mondial du transport maritime par conteneurs, a annoncé au début du mois qu'elle réduirait certains services afin d'économiser des coûts et d'enrayer la chute des bénéfices due à l'effondrement des taux de fret. (Reportage de Vera Eckert, édition de Miranda Murray)