Le bénéfice net de Hapag-Lloyd a plus que triplé au premier semestre, mais l'incertitude économique persiste.

La société, cinquième plus grand transporteur de conteneurs au monde, a maintenu les prévisions préliminaires faites le 28 juillet pour que l'EBITDA de l'année 2022 se situe entre 18,2 milliards et 20,1 milliards d'euros, et que l'EBIT se situe entre 16,3 milliards et 18,2 milliards d'euros.

Mais les prévisions restent soumises à des incertitudes concernant la guerre, la pandémie de COVID-19 et les signes indiquant que les taux de fret au comptant commencent à se détendre, a déclaré le directeur général Rolf Habben Jansen.

La pandémie a perturbé la logistique dans le monde entier, ce qui fait que de nombreux ports sont encore congestionnés et que les infrastructures sont mises à rude épreuve, tandis que la main-d'œuvre reste insuffisante, ce qui, ensemble, entraîne des délais d'exécution plus longs pour les navires et les conteneurs, a déclaré la société.

Le résultat du premier semestre est à comparer aux 2,7 milliards d'euros du premier semestre de 2021.

Habben Jansen a déclaré que le résultat avait été affecté négativement par des dépenses plus élevées pour la manutention des conteneurs et l'affrètement des navires, ainsi que par une augmentation de 67 % du prix du carburant de transport maritime, qui a atteint 703 dollars par tonne.

"Une forte hausse dans toutes les catégories de coûts exerce une pression accrue sur nos coûts unitaires", a-t-il déclaré.

Les revenus de janvier à juin ont augmenté de 94 % pour atteindre 17 milliards d'euros, en grande partie grâce à des taux de fret moyens de 2 855 $ par unité de conteneur standard équivalent vingt pieds (EVP), en hausse de 77 % par rapport à l'année précédente, et également aidés par un dollar plus fort.

Les volumes de transport au cours des six mois ont été à peu près équivalents au niveau de l'année précédente, soit 6 millions d'EVP.

(1 $ = 0,9733 euros)