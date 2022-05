Le bénéfice net de Hapag-Lloyd a plus que triplé au premier trimestre et prévoit un deuxième trimestre solide.

"Dans l'ensemble, l'année a démarré de manière exceptionnellement forte et, même si les premiers signes indiquent que le marché a dépassé son pic, nous prévoyons également un deuxième trimestre fort", a déclaré le PDG Rolf Habben Jansen.

Le PDG a ajouté que les chaînes d'approvisionnement mondiales continuent de subir une pression importante, citant les récentes mesures prises en Chine en réponse aux épidémies de COVID-19, et que la situation devrait s'améliorer au cours du second semestre.

De nombreux ports sont encore encombrés et les infrastructures de l'arrière-pays sont mises à rude épreuve, ce qui, ensemble, entraîne des délais d'exécution plus longs pour les navires et les conteneurs.

Le bénéfice net de 4,2 milliards est en hausse par rapport à 1,2 milliard en janvier-mars 2021.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est établi à 4,7 milliards d'euros, soit trois fois le niveau de l'année précédente, tandis que le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), à 4,3 milliards d'euros, contre un peu moins de 3 milliards pour la même période de 2021.

La société, cinquième plus grand transporteur de conteneurs au monde, a maintenu les prévisions préliminaires faites le 28 avril pour que l'EBITDA de 2022 se situe entre 13,6 et 15,5 milliards d'euros, et que l'EBIT se situe entre 11,7 et 13,6 milliards d'euros.

Les revenus de janvier-mars ont augmenté à 8 milliards d'euros, en grande partie grâce aux taux de fret moyens atteints à 2 744 dollars par unité de conteneur standard équivalent vingt pieds (EVP), contre 1 509 dollars un an plus tôt, et également grâce à un dollar plus fort.

Les volumes de transport au cours des trois mois ont été à peu près équivalents au niveau de l'année précédente, soit trois millions d'EVP.

(1 $ = 0,9516 euros)