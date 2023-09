(Nouveau : Détails)

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le plus grand armateur de conteneurs au monde, MSC, veut entrer dans le capital du logisticien portuaire de Hambourg, HHLA. Le groupe basé à Genève et la ville hanséatique ont signé mercredi un accord préliminaire contraignant pour la création d'un partenariat stratégique, ont indiqué les deux parties. Actuellement, la ville détient environ 69 pour cent de la société HHLA, cotée en bourse. Celle-ci sera à l'avenir dirigée conjointement dans le cadre d'une coentreprise, la ville détenant 50,1 pour cent des parts et MSC 49,9 pour cent.

Pour ce faire, MSC lancera une offre de rachat de toutes les actions actuellement négociées librement au prix de 16,75 euros par action. Parallèlement, MSC augmentera considérablement son volume de fret à Hambourg à partir de 2025. A partir de 2031, ce chiffre devrait atteindre au moins un million de conteneurs standard par an.

Le maire d'Hambourg, Peter Tschentscher (SPD), a parlé d'une transaction importante qui conduit à un partenariat stratégique entre la ville et l'un des principaux armateurs mondiaux. "Cela peut donner à l'ensemble de notre économie maritime l'impulsion dont elle a besoin en ces temps difficiles".

Le ministre fédéral de l'économie Robert Habeck n'a pour l'instant aucune objection à l'encontre des plans d'entrée. La Suisse n'est pas intégrée de la même manière que la Chine dans un ordre économique européen, a déclaré le politicien des Verts mercredi à Berlin. Là-bas, il n'est pas nécessaire de vérifier en soi si les investissements vont à l'encontre de la sécurité et de l'ordre.

Le patron de MSC, Soren Toft, a déclaré qu'avec cette "coopération très importante et stratégique", la ville hanséatique deviendrait un carrefour pour son entreprise. "A l'avenir, nous nous lierons beaucoup plus profondément, beaucoup plus étroitement à Hambourg". MSC est une entreprise en pleine croissance, a-t-il ajouté. "Nous soulignons maintenant qu'une partie significative de notre croissance vient ici, à Hambourg".

Une nouvelle centrale allemande doit être construite dans la Hafencity, et la branche croisière MSC Cruises doit également y trouver un nouveau port d'attache. Avec 700 emplois supplémentaires, le nombre de collaborateurs à Hambourg va plus que doubler, a déclaré Toft.

Selon le sénateur des finances Andreas Dressel (SPD), deux points étaient au premier plan des négociations avec MSC : "Nous devons conserver la majorité et nous devons garantir la cogestion". Ces deux points ont été obtenus avec MSC.

Récemment, le milliardaire Klaus-Michael Kühne avait vivement critiqué la direction de HHLA et signalé sa volonté de reprendre la majorité des actions de la société portuaire. Le Sénat avait alors réagi froidement. Après l'annonce du partenariat avec MSC, Kühne s'est montré outré.

Il a déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung" et au "Hamburger Abendblatt" que la solution prévue était un affront, surtout envers Hapag-Lloyd, le plus grand utilisateur et donc le plus grand client de la compagnie maritime du port de Hambourg. "Le premier accès à une participation minoritaire dans la HHLA aurait naturellement dû être accordé à une véritable entreprise hambourgeoise comme Hapag-Lloyd".

Il ne peut que conseiller vivement à Hapag-Lloyd, dont il détient 30 pour cent via sa holding Kühne, de faire elle-même une offre de rachat pour 49,9 pour cent des actions de HHLA. "Si Hapag-Lloyd ne le faisait pas, ma Kühne Holding AG envisage de le faire à court terme", a-t-il déclaré au journal.

Chez Hapag-Lloyd, on s'est montré plus réservé. Nous prenons acte de l'annonce, a déclaré le directeur de la compagnie maritime Rolf Habben Jansen à la dpa. "Nous partons du principe que cela n'affectera pas notre collaboration avec HHLA".

L'entrée prévue de MSC et la vague perspective d'une compétition d'offres ont provoqué un feu d'artifice de cours pour les actions HHLA mercredi. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, le cours a bondi de près de moitié pour atteindre 17,22 euros. L'action HHLA poursuit ainsi son bon parcours des derniers jours, déjà porté par la fantaisie de l'entrée de nouveaux investisseurs.

MSC est la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, devant le danois APM-Maersk. Selon les données de l'entreprise, le bras de conteneurs comprend 760 navires qui font escale dans 520 ports de 155 pays. Par le biais de sa filiale TiL, l'entreprise détient déjà des participations dans près de 70 terminaux dans le monde.

A Bremerhaven, MSC participe au MSC Gate Bremerhaven dans le cadre d'une coentreprise avec Eurogate. Cette participation de 50 pour cent devrait se poursuivre, a déclaré Toft. Cependant, à l'avenir, l'entreprise se concentrera davantage sur Hambourg /fi/klm/DP/ngu.