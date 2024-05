Le groupe de transport maritime CMA CGM a bénéficié au premier trimestre d'un rebond de la demande de biens de consommation et de taux de fret plus élevés liés aux perturbations en mer Rouge, mais s'attend à ce qu'un afflux de nouveaux navires pèse sur le marché plus tard dans l'année, a-t-il déclaré vendredi.

La compagnie française CMA CGM, troisième compagnie mondiale de transport par conteneurs, a annoncé un bénéfice net de 785 millions de dollars au premier trimestre, après une perte de 90 millions de dollars au dernier trimestre de 2023.

Ce chiffre est inférieur au bénéfice net de 2,01 milliards de dollars enregistré au premier trimestre 2023, lorsque CMA CGM émergeait d'un boom maritime post-pandémique qui avait généré des bénéfices records et une série d'acquisitions dans les terminaux portuaires, la logistique et les médias.

La marge bénéficiaire de base de la principale activité maritime du groupe a bondi à 24,8 % au premier trimestre, contre 9,5 % au trimestre précédent. Cette évolution est due à une demande soutenue, notamment en raison de la reconstitution des stocks par les entreprises aux États-Unis, et à l'augmentation des prix du transport maritime, la réorientation des navires au détriment de la mer Rouge ayant absorbé la capacité excédentaire de la flotte.

La demande soutenue devrait se poursuivre, mais la majeure partie de l'expansion de 9 à 10 % de la capacité de la flotte mondiale prévue pour 2024 se produira pendant le reste de l'année, a déclaré Ramon Fernandez, directeur financier, lors d'un appel téléphonique avec des journalistes.

"En conséquence, l'impact de la situation en mer Rouge sur les taux de fret, quelle que soit la durée du conflit, devrait progressivement être absorbé et le marché du transport maritime revenir à la surcapacité observée à la fin de 2023", a-t-il déclaré.

Les rivaux de CMA CGM, tels que Maersk et Hapag-Lloyd, ont également fait état de tendances favorables en début d'année et de risques de surcapacité.

Les attaques de navires par les militants houthis basés au Yémen ont conduit les sociétés de transport maritime à éviter la mer Rouge, qui est reliée au canal de Suez, et à utiliser une route plus longue autour de l'Afrique australe.

CMA CGM continue d'envoyer certains navires via la mer Rouge avec des escortes navales, mais la plupart de ses navires continuent d'emprunter la route la plus longue, a déclaré M. Fernandez, ajoutant que CMA CGM parvient généralement à livrer à temps.

Les résultats de la division logistique de CMA CGM incluent la nouvelle acquisition Bollore Logistics pour le mois de mars. La division a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 3,89 milliards de dollars et une marge de 9,3 %.