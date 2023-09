HAMBOURG (dpa-AFX) - Les projets de la compagnie maritime hambourgeoise Hapag-Lloyd de prendre une participation dans l'armateur sud-coréen Hyundai Merchant Marine (HMM) n'aboutiront pas. "Nous sommes hors de ce processus", a déclaré lundi le patron de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen. Hapag-Lloyd aurait été un bon partenaire pour le huitième armateur mondial, s'est montré convaincu le patron du cinquième armateur mondial. Mais les Sud-Coréens auraient désormais décidé de poursuivre leur objectif avec d'autres parties. "Je pense que c'est correct". Selon lui, il était clair dès le départ que cela pouvait se passer ainsi.

Selon les données du service spécialisé Alphaliner, HMM dispose de 71 grands porte-conteneurs, d'environ 790 000 conteneurs standard (TEU) et détient une part de marché de 2,9 pour cent. HMM opère surtout sur les routes du Pacifique, où Hapag-Lloyd n'est pas très présent. La compagnie maritime hambourgeoise, avec ses 257 grands porte-conteneurs, près de 1,9 million d'EVP et une part de marché de 6,8 pour cent, navigue surtout sur l'Atlantique, mais a récemment aussi progressé au Proche-Orient et en Afrique.

Hapag-Lloyd voulait reprendre 38,9 pour cent des parts de HMM, que les banques publiques coranaises KDB et KCOB veulent vendre. Les deux compagnies maritimes se connaissent depuis longtemps et travaillent ensemble en tant que partenaires au sein de l'alliance de compagnies maritimes "The Alliance". Jansen a déclaré qu'il n'y avait aucune urgence à trouver d'autres candidats à la participation. "Nous n'avons certainement pas d'urgence à entreprendre quelque chose dans un avenir proche". Il n'a rien dit sur les raisons de ce retrait. Selon les médias, il n'y a désormais plus que des soumissionnaires coréens pour HMM.

Pour Habben Jansen, les restrictions de passage des bateaux sur le canal de Panama en raison de la sécheresse prolongée n'ont jusqu'à présent pas été un grand drame. "De nos jours, quand nous avons un problème qui dure six semaines, tout le monde pense qu'il va durer éternellement. Je pense que c'est un peu exagéré", a déclaré Habben Jansen. Mais si le problème devenait permanent, Hapag-Lloyd envisagerait d'utiliser davantage le canal de Suez.

De manière générale, Habben Jansen part du principe que la mer devient plus agitée pour les compagnies maritimes. Les taux de fret sont sous pression, la demande diminue et, en même temps, de plus en plus de nouveaux navires sont livrés. Hapag-Lloyd réalisera néanmoins cette année le troisième meilleur résultat de l'histoire de l'entreprise après les années Corona aux bénéfices extrêmes, a déclaré Habben Jansen avec conviction. Jusqu'à présent, la compagnie maritime s'attend à terminer l'année 2023 avec un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) compris entre 2 et 4 milliards d'euros. L'année dernière, ce chiffre était de 17,5 milliards d'euros./klm/DP/ngu