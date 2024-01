FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - La banque Metzler a relevé la recommandation de Hapag-Lloyd de "vente" à "attente" et a augmenté l'objectif de cours de 99 à 150 euros. La situation tendue autour de la voie maritime du canal de Suez pourrait réduire considérablement les capacités mondiales de fret et ainsi rendre le rapport offre/demande plus équilibré, a écrit l'analyste Guido Hoymann dans une étude publiée mardi. A l'exception de CMA, toutes les grandes compagnies maritimes évitent désormais cette route en raison des attaques répétées des rebelles Houthi. Un indice mondial des conteneurs a augmenté de 170 pour cent depuis son niveau le plus bas fin novembre./bek/edh

