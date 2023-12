DUBAI, 15 décembre (Reuters) - Un porte-conteneurs battant pavillon libérien, propriété de l'armateur allemand Hapag-Lloyd AG, a été endommagé vendredi par une "attaque aérienne" à quelque 50 milles nautiques du port yéménite de Mokha, a déclaré la société de sécurité maritime britannique Ambrey dans une note.

Le navire traversait le sud du détroit de Bab al Mandeb quand il a été touché par un projectile qui a provoqué un incendie sur le pont et la chute d'un conteneur à la mer, a précisé Ambrey.

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, mènent une campagne de harcèlement des navires en mer Rouge à l'aide de drones et missiles depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza il y a plus de deux mois, des opérations qu'ils disent mener par solidarité avec les Palestiniens. (Nadine Awadalla, Jana Choukeir, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Tangi Salaün)