Hapbee Technologies, Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies du bien-être. La principale activité de la société consiste à commercialiser des produits numériques destinés aux consommateurs, qui émettent un ou plusieurs signaux d'énergie à ultra-basse fréquence pour produire des effets sur l'humeur. Grâce à la technologie brevetée de l'ultra-basse énergie radiofréquence (ulRFE), la société émet des signaux électromagnétiques de faible puissance conçus pour produire des sensations telles que "Heureux", "Alerte", "Concentration", "Détente" et autres. Le produit de la société, Hapbee Smart Wearable, est un vêtement. Hapbee Smart Wearable permet au client de choisir son humeur, en utilisant des mélanges électromagnétiques, qui sont conçus pour vous aider à vous sentir concentré, endormi, détendu, et plus encore, sur demande. Il s'agit d'une technologie magnétique à ultra-basse fréquence qui permet d'apporter une sensation supplémentaire à la salle de sport, au bureau, à la maison ou en soirée.

