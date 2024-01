Happiest Minds Technologies Limited est une société de conseil et de services en technologies de l'information (TI) de transformation numérique basée en Inde. Ses segments comprennent les services de gestion d'infrastructure et de sécurité (IMSS), les solutions commerciales numériques (DBS), les services d'ingénierie de produits (PES) et les services commerciaux d'IA générative (GBS). IMSS fournit un support continu et des services de sécurité gérés pour les entreprises de taille moyenne et les sociétés technologiques. Elle propose également des solutions, telles que l'automatisation des processus robotiques (RPA), la mise en réseau définie par logiciel/la virtualisation des fonctions réseau (SDN/NFV), le big data et l'analyse avancée, l'Internet des objets (IoT), le cloud, la gestion des processus métier (BPM) et la sécurité. DBS se concentre sur la modernisation et la transformation numériques pour ses clients grâce au développement d'applications numériques et à la modernisation des applications. PES propose des services de fonderie numérique, d'ingénierie de plateforme et d'ingénierie de dispositifs. GBS offre une intelligence artificielle générative (IA) à grande échelle dans de multiples domaines.

Secteur Services et conseils en informatique