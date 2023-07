Plant & Co. Brands Ltd, anciennement Eurolife Brands Inc, est une société canadienne spécialisée dans la santé et le bien-être. La société se concentre sur la conservation des aliments à base de plantes. Elle propose notamment des alternatives à base de plantes et des produits de santé et de bien-être. La société opère par le biais de ses marques, notamment holycrap et yamchops.com. Holycrap propose des céréales biologiques pour le petit déjeuner qui aident à maintenir un intestin sain, ce qui crée un esprit heureux. Ses produits sont classés en quatre catégories : sans gluten, casher, sans sucre et biologique. YamChops est une boucherie à base de plantes basée à Toronto, en Ontario. Elle se concentre sur la livraison de protéines végétales, y compris des produits tels que la sauce YamChops, les rouleaux de saucisses, le burger végétarien aux haricots noirs, les gâteaux de crabe sans crabe, la sauce miso aux champignons, le parmesan de chanvre cru et le chutney mangue-tamarine. Les produits de la société sont disponibles en ligne sur le site d'Amazon et de Holycrap.

Secteur Transformation des aliments