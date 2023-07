Happy Valley Nutrition Ltd est une entreprise néo-zélandaise qui développe une usine intégrée verticalement de mélange et de conditionnement de lait de qualité nutritionnelle pour les préparations lactées pour nourrissons (IMF) et d'autres produits nutritionnels. Le lait de l'entreprise comprend des flux de lait A2, biologique et de pâturage. La société a une philosophie de traitement sans déchets. L'entreprise se concentre sur quatre piliers de durabilité tels que l'environnement, la santé et le bien-être des animaux, la qualité du lait et la responsabilité sociale.

Secteur Pêche et agriculture