Hapvida Participações e Investimentos S.A. est spécialisé dans les prestations de soins de santé et de soins dentaires à destination des particuliers et des entreprises couverts par les régimes d'assurances maladie et dentaire du groupe. En outre, le groupe propose des services de soins de santé aux patients non couverts par l'assurance. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles : - vente de régimes d'assurance santé (n° 1 brésilien) : 4,3 millions de bénéficiaires à fin 2021 ; - vente de régimes d'assurance dentaire (n° 3 brésilien) : 3,3 millions de bénéficiaires. A fin 2021, l'activité est assurée au travers d'un réseau de 481 établissements de santé, dont 49 hôpitaux (3 028 lits), 49 unités de soins d'urgence, 205 cliniques et 178 laboratoires et centres d'imagerie diagnostique implantés au Brésil.

Secteur Système de soins de santé