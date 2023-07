HARBIN BOSHI AUTOMATION CO. LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution d'équipements de post-traitement pétrochimiques. Les principaux produits de la société comprennent des équipements d'emballage et d'empilage automatiques pour les matériaux granuleux et des équipements de post-traitement du caoutchouc synthétique, qui sont utilisés dans l'industrie pétrochimique. La société est également impliquée dans la fourniture de services intégrés connexes, y compris les services de fourniture de pièces de rechange, les services d'inspection et de maintenance des équipements connexes, les services de sécurité du transport et l'exploitation et la gestion de la production. La société opère principalement sur le marché intérieur, avec pour principaux marchés l'est et le nord-ouest de la Chine.

Secteur Machines et équipements industriels