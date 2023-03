Les Philippines vont déployer un véhicule sous-marin pour localiser un pétrolier coulé.

Le pétrolier, le MT Princess Empress, se trouverait à environ 366 mètres (1 200 pieds) sous le niveau de la mer, au large de la province de Mindoro Oriental, bien que ces informations doivent encore être vérifiées, a déclaré le ministère de l'environnement dans un communiqué lundi.

Un véhicule autonome télécommandé sera déployé pour aider à déterminer l'emplacement exact du pétrolier, a-t-il ajouté.

Les autorités veulent savoir quelle quantité de pétrole se trouve à l'intérieur et comment pomper le reste et arrêter les fuites éventuelles, ont déclaré les experts.

Le navire transportait environ 800 000 litres (211 338 gallons) de fioul industriel lorsqu'il a connu des problèmes de moteur le 28 février dans une mer agitée, selon les garde-côtes.

La cause du naufrage du navire battant pavillon philippin n'était pas claire dans l'immédiat, mais les 20 membres d'équipage ont été secourus avant qu'il ne coule.

Du pétrole déversé a été détecté sur le rivage et dans les eaux côtières près du site où l'on pense que le navire a coulé, ce qui a forcé le gouvernement à déclarer l'état de calamité dans neuf villes d'Oriental Mindoro. Cela signifie que les fonds d'urgence peuvent être acheminés directement vers les communautés touchées, y compris celles frappées par l'interdiction de pêche imposée par les autorités pendant le nettoyage.

"Lorsque j'attrape du poisson, mes gains quotidiens vont à mes enfants et à la nourriture que nous mangeons. C'est un très gros problème que cette marée noire se soit produite", a déclaré Florante Favroa, un pêcheur de 55 ans.

"C'est une perte très importante pour nous, nous n'avons plus de ressources", a-t-il ajouté.

La baignade a également été interdite dans les zones touchées, le ministère du tourisme s'inquiétant du fait que la marée noire pourrait affecter trois des destinations de plongée de classe mondiale du pays, comme le passage de l'île Verde et le récif d'Apo à Mindoro, et les épaves de la Seconde Guerre mondiale à Palawan.

Environ 36 000 hectares (88 958 acres) de récifs coralliens, de mangroves et d'herbes marines risquent d'être affectés par la marée noire, selon les scientifiques marins de l'Université des Philippines.

"Laissez-moi vous assurer que les dommages causés directement sur l'environnement et sur les moyens de subsistance de notre peuple feront l'objet d'une compensation correspondante en fonction de ce qui est stipulé dans les directives de compensation", a déclaré M. Dolor lors d'un point de presse.

Le propriétaire du pétrolier, RDC Reield Marine Services Inc, a fait appel à des agences locales, Harbor Star Shipping Services et Malayan Towage and Salvage Corp, pour le nettoyage.

"La situation est très difficile... à cause de la météo. Si l'état de la mer est mauvais, il est également dangereux pour nos entrepreneurs de travailler", a déclaré Rodrigo Bella, vice-président de Harbor Star, lors du point de presse.

Les deux entrepreneurs assumeraient toutes les dépenses initiales, y compris le paiement des résidents embauchés pour les travaux de nettoyage, a déclaré M. Dolor.