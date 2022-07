Exclusif : Le Mexique investira des milliards dans le champ pétrolier de Zama si Talos accepte les conditions - PDG de Pemex

Le champ Zama, d'une capacité de 850 millions de barils, est devenu une pomme de discorde dans le cadre des efforts du président Andres Manuel Lopez Obrador pour renforcer le contrôle de l'État sur l'énergie.

L'actionnaire majoritaire Pemex a eu un long bras de fer avec Talos, qui dirige un consortium privé comprenant également Harbor Energy et Wintershall Dea, pour savoir qui devrait l'exploiter. Elle a atteint le point où les gouvernements mexicain et américain ont dû jouer les médiateurs.

"Ils (Talos) sont encore un peu réticents. Nous espérons qu'ils finiront par accepter et que nous pourrons lancer le projet", a déclaré Octavio Romero, directeur général de Pemex, lors d'une interview à Reuters dans une salle de réunion du siège de la société à Mexico.

Il a ajouté que les deux autres entreprises du consortium étaient d'accord avec Pemex sur la nécessité de procéder. Pemex doit exploiter le projet en raison de son expérience, de sa plus grande taille et parce que sa section du bloc détient la plupart des réserves, a-t-il ajouté. "La seule société qui ne veut toujours pas accepter qu'elle ne peut pas être exploitante parce qu'elle n'a ni la taille ni le pourcentage, c'est elle. C'est Talos", a-t-il déclaré.

Talos possède une participation de 17,35 % dans Zama après l'unitisation du projet. Elle veut être en charge de la manière de développer le réservoir, qui est considéré comme l'une des meilleures perspectives en eaux peu profondes dans le monde.

En septembre, Talos a déposé des avis de différend dans le cadre de l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), prélude à un recours à l'arbitrage international. Reuters a rapporté en mai que Talos avait mis cette action en suspens pendant des discussions de haut niveau.

Talos a obtenu le droit d'exploiter le champ lucratif lors d'un appel d'offres organisé sous le dernier gouvernement. Elle est à couteaux tirés avec le Mexique depuis que l'administration Lopez Obrador a décidé de faire de Pemex l'opérateur du champ en juillet 2021.

Lopez Obrador a gelé les enchères de pétrole et de gaz, et sa volonté de favoriser Pemex et la compagnie nationale d'électricité a culminé la semaine dernière lorsque les États-Unis ont demandé des discussions de règlement des différends avec le Mexique concernant sa politique énergétique dans le cadre de l'USMCA.

Pemex n'a pas révélé publiquement sa participation dans Zama, mais selon une analyse indépendante du gisement, 50,43 % des réserves de Zama sont du côté de Pemex.

Talos n'avait pas de commentaire immédiat et Wintershall n'a pas répondu à une demande de commentaire. Harbour s'est refusé à tout commentaire.

TOUT CE QU'IL FAUT

À la question de savoir si Pemex a les moyens de développer Zama, M. Romero a fermement répondu et s'est engagé à investir "tout ce qu'il faut".

La société pétrolière d'État a des dettes financières de 108,1 milliards de dollars et de 13,7 milliards de dollars auprès de fournisseurs, ainsi que d'autres engagements qui l'ont constamment accablée d'un fonds de roulement négatif. "Le président a dit que si Talos accepte, le gouvernement mexicain et Pemex iront de l'avant", a déclaré M. Romero au sujet des investissements dont Zama a besoin dans les années à venir, qui coïncideront avec un lourd calendrier de remboursement de la dette.

La présidence mexicaine n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les investissements dans le domaine cette année seraient "très faibles" mais engloberaient à terme des "milliards de dollars", a déclaré M. Romero.

Il a expliqué que si un accord final était conclu en 2022, les investissements pour 2024 seraient plus élevés, et que Lopez Obrador avait pris un engagement ferme sur Zama lors de réunions sur le secteur de l'énergie tenues entre des responsables mexicains et américains en mai et juin. Au début du mois de juin, Lopez Obrador a déclaré que le Mexique et Talos étaient sur le point de conclure un accord sur le développement du champ.