Harbour Energy affiche un bénéfice au premier semestre et envisage de se retirer du projet des îles Malouines.

Aux prises avec une lourde dette après l'effondrement des prix du pétrole en 2017 et des bénéfices tièdes pendant les lockdowns de COVID-19, Premier Oil a conclu un accord avec Chrysaor l'année dernière pour renforcer ses ressources pétrolières et gazières et a commencé à opérer sous le nom de Harbour Energy en avril.

"Les programmes de maintenance prolongée, qui ont eu un impact sur notre production, ont été achevés. L'activité de forage a retrouvé son niveau d'avant l'accord COVID-19 et l'intégration de la fusion progresse bien, tout cela soutenant une forte génération future de flux de trésorerie", a déclaré Linda Z Cook, directrice générale.

Le producteur de pétrole et de gaz a déclaré qu'il avait décidé de se retirer du projet Sea Lion dans les îles Falkland, car il n'est pas considéré comme un ajustement stratégique pour Harbour.

La société cotée à Londres prévoit également de se retirer de ses licences d'exploration dans le bassin de Ceará au Brésil et dans le bassin de Burgos au Mexique.

"Cette décision est conforme à la stratégie d'exploration du groupe, qui se concentre principalement sur les infrastructures et les opportunités à faible risque dans les régions où Harbour est déjà présent", a ajouté la société.

Harbour a déclaré que le bénéfice avant impôt s'élevait à 120 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte de 224 millions de dollars un an plus tôt.