Harbour Energy annonce des suppressions d'emplois en raison de l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels.

(Alliance News) - Harbour Energy PLC a annoncé mercredi au personnel qu'elle prévoyait de supprimer des emplois, selon des sources, alors que l'entreprise a confirmé qu'elle revoyait son organisation dans le pays.

Harbour Energy est le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz de la mer du Nord britannique et est en grande partie basé dans le pays, bien qu'il ait quelques opérations à l'étranger.

Elle emploie environ 1 500 personnes au Royaume-Uni et a déclaré qu'elle réévaluait ses niveaux d'activité dans le pays après la mise en place de l'impôt exceptionnel à la fin de l'année dernière.

L'entreprise a déclaré que les changements signifiaient qu'elle devait réduire ses investissements dans l'exploration pétrolière et gazière, entre autres choses.

L'entreprise aurait également annoncé au personnel que des licenciements pourraient avoir lieu, bien qu'un porte-parole n'ait pas voulu fournir de chiffres.

"Suite aux modifications apportées à la [taxe sur les bénéfices énergétiques], nous avons dû réévaluer nos futurs niveaux d'activité au Royaume-Uni", a déclaré Harbour Energy à l'agence de presse PA.

"Nous continuerons à soutenir les investissements sur les nombreuses opportunités attrayantes de notre portefeuille existant, mais nous réduisons les investissements dans d'autres domaines tels que l'octroi de nouvelles licences d'exploration.

"En tant que tel, nous avons entamé une révision de notre organisation britannique afin de nous aligner sur des niveaux d'activité futurs plus faibles."

Harbour Energy a récemment déclaré à la publication professionnelle Energy Voice en décembre qu'elle ne ferait pas d'offre pour de nouvelles licences en mer du Nord lors du cycle d'octroi de licences en cours en raison de la taxe sur les bénéfices exceptionnels.

En novembre, le chancelier britannique Jeremy Hunt a ajouté 10 % supplémentaires à la taxe que les producteurs de pétrole et de gaz doivent payer sur leurs bénéfices exceptionnels, la portant à 75 %.

Les sociétés peuvent compenser la majeure partie de cet impôt supplémentaire si elles investissent suffisamment au Royaume-Uni.

Les actions étaient en hausse de 0,1 % à 324,07 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.