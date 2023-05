Harbour Energy en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production pour l'ensemble de l'année

(Alliance News) - Harbour Energy PLC a fait état mercredi d'une baisse de la production au premier trimestre 2023, mais a déclaré qu'elle restait sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de production pour l'ensemble de l'année.

Harbour Energy est une société pétrolière et gazière ayant des intérêts en Indonésie, au Vietnam, au Mexique et en Norvège. Son siège social se trouve à Londres.

Les actions de la société étaient en hausse de 1,6 % à 247,10 pence mercredi matin à Londres.

La société a déclaré une production moyenne de 202 000 barils d'équivalent pétrole par jour au premier trimestre 2023, en baisse par rapport aux 215 000 boepd de l'année précédente.

Par conséquent, Habour a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre les prévisions de production moyenne pour l'ensemble de l'année, soit entre 185 000 boepd et 200 000 boepd en 2023.

La société a déclaré que ses coûts d'exploitation estimés au cours du trimestre ont augmenté à 15 USD par baril d'équivalent pétrole, contre 14 USD par bep l'année précédente. Elle a ajouté que les prévisions de coûts d'exploitation pour l'ensemble de l'année restent inchangées à 16 USD par bep.

Habour a déclaré que son revenu estimé pour le trimestre est de 1,1 milliard USD, avec des prix réalisés, après couverture, du pétrole et du gaz britannique de 76 USD par baril et de 71 pence par thermie. Ce chiffre est à comparer aux prix moyens du Brent et du National Balance Point de 81 USD par baril et de 133 pence par thermie pour la période, a ajouté l'entreprise.

Les dépenses totales, y compris les dépenses de démantèlement, s'élèvent à 200 millions de dollars.

Les prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année sont réitérées à 1,1 milliard d'USD. Harbour a déclaré que cela reflétait une activité accrue après le premier trimestre, y compris le forage au Royaume-Uni et les campagnes d'exploration en Indonésie et en Norvège.

La directrice générale, Linda Cook, a déclaré : "Nous continuons à investir dans notre portefeuille : "En continuant à investir dans notre portefeuille tout en gérant activement notre base de coûts, nous avons pu continuer à réduire l'effet de levier de notre bilan et à restituer des capitaux supplémentaires à nos actionnaires.

"En temps utile, nous avons donné une bonne impulsion à nos opportunités de développement international au Mexique et en Indonésie, qui ont le potentiel d'augmenter sensiblement nos réserves et notre production future, ainsi qu'à nos projets [de captage et de stockage du carbone], qui conduiront tous à une diversification future de nos activités."

Harbour a déclaré que l'examen de son organisation au Royaume-Uni est en bonne voie et devrait s'achever au cours du second semestre 2023. Elle devrait entraîner la suppression d'environ 350 postes à terre et permettre de réaliser des économies annuelles de 50 millions de dollars à partir de 2024, après une charge exceptionnelle estimée à 15 millions de dollars dans les états financiers intermédiaires de 2023 de la société.

La société a proposé un dividende final de 12 cents US par action, ce qui représente une croissance de 9 % par rapport à l'année précédente.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

