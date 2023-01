Harbour Energy, leader méconnu du pétrole britannique

Harbour Energy est le résultat de la fusion entre Chrysaor et Premier Oil, deux groupes pétroliers et gaziers britanniques. Le premier, Chrysaor, a été fondé en 2007 et a connu une forte croissance grâce à une série d’acquisitions fructueuses. Quant à Premier Oil, l’entreprise, depuis plus d’un siècle, explorait les fonds marins à la recherche de pétrole et de gaz à exploiter.

La fusion de ces deux entreprises a permis de créer la plus grande société indépendante d'exploitation pétrolière et gazière cotée à l'indice FTSE de Londres (FTSE est l’indice boursier des cent entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse londonienne).

Cette collaboration permet de produire jusqu’à 200 000 barils de pétrole par jour. Pour donner un ordre de grandeur, Harbour représente 15% de la production pétrolière et gazière du Royaume-Uni, ce qui en fait le plus gros producteur du pays. Cette entreprise de grande envergure redonne du souffle dans une région où il est relativement plus coûteux d’extraire du pétrole que dans d’autres régions du globe.

Comme le graphique ci-dessous le démontre, le coût de production d’un baril est de loin le plus élevé au Royaume-Uni. Deux raisons à cela : “capital spending” (CAPEX), c'est-à-dire, le coût pour acquérir, améliorer et entretenir. Pour une entreprise pétrolière, il s’agit des équipements nécessaires au forage et à l’extraction du pétrole. Et le deuxième “Production costs” (OPEX), c'est-à-dire, les coûts d'exploitation tels que les frais de transport de l'huile et de l'eau, l'électricité des installations, etc…

Contrairement aux autres pétrolières qui cherchent à se diversifier, Harbour est un pure player. Sa production est répartie à parts égales entre le gaz et le pétrole. Plus de 90% de ses matières premières proviennent de la mer du Nord. Le groupe se démarque par sa stratégie de croissance fondée sur des fusions et acquisitions en mer du Nord et à l’international.

Une stratégie bien ficelée

L’atout dans la manche de Harbour est sa capacité à accroître la durée de vie des champs qu'elle acquiert en mer du Nord. Cet opérateur low-cost parvient à dégager plus de 50% de marge opérationnelle sur la vente de ses barils de brent. Grâce à cette stratégie, le groupe génère énormément de cash-flow : en 2022, Harbour a réussi à engranger plus de 2 Mds$ de FCF (Free Cash-Flow). Quant au FCF yield (indicateur mesurant la capacité d'une entreprise à restituer des liquidités à ses investisseurs en pourcentage de la valeur), il a crû pour atteindre plus de 51,2% en 2022. Cette force permet facilement au groupe de rembourser les dettes liées à ses acquisitions. Harbour a remboursé les dettes de Premier Oil, 2,7 milliards de dollars, en seulement deux ans.

Situation bilantielle (Source : Zonebourse)