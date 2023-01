Harbour Energy produit plus de pétrole en 2022 ; doit payer un impôt sur les bénéfices exceptionnels plus élevé

(Alliance News) - Harbour Energy PLC a déclaré jeudi qu'elle a produit plus de pétrole en 2022, et elle a noté qu'elle paiera une taxe exceptionnelle plus élevée au Royaume-Uni qu'estimée précédemment, suite à l'annonce par le gouvernement britannique en novembre d'une augmentation de la taxe.

Harbour Energy est une société pétrolière et gazière axée sur la mer du Nord, issue de la fusion de Premier Oil et de Chrysaor Holdings.

La société a déclaré qu'elle produisait 208 000 barils équivalent pétrole par jour en 2022, soit une hausse de 19 % par rapport aux 175 000 barils produits en 2021, et qu'elle se situait dans le haut de la fourchette de ses prévisions de 200 000 à 210 000 barils.

Les coûts d'exploitation estimés ont diminué de 9,9 % à 13,7 USD par baril équivalent pétrole, contre 15,2 USD en 2021, la livre s'étant affaiblie par rapport au dollar. Le pétrole Brent était coté à 84,11 USD le baril jeudi matin à Londres.

Pour 2022, Harbour prévoit de déclarer un chiffre d'affaires de 5,4 milliards USD, en hausse de 49 % par rapport aux 3,62 milliards USD de 2021, avec des prix réalisés après couverture du pétrole et du gaz britannique de 78 USD par baril, en hausse de 32 % par rapport aux 59 USD de 2021 et par rapport à un prix moyen du Brent de 101 USD par baril, en hausse par rapport aux 71 USD de 2021.

La société estime que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais d'exploration a augmenté de 71 %, passant de 2,4 milliards USD à 4,1 milliards USD. La société a noté que la charge d'impôt différé de réévaluation au Royaume-Uni sera "matériellement plus élevée" que la charge de 600 millions USD qu'elle avait estimée lors de ses résultats intermédiaires de 2022.

Mercredi, Harbour a mis en garde contre des suppressions d'emplois en raison de l'impôt exceptionnel britannique, indiquant à l'agence de presse PA qu'elle réévaluait ses futurs niveaux d'activité dans le pays.

Harbour Energy a récemment déclaré à la publication spécialisée Energy Voice en décembre qu'elle ne ferait pas d'offres pour de nouvelles licences en mer du Nord lors du cycle d'octroi de licences en cours en raison de la taxe sur les bénéfices exceptionnels.

En novembre, le chancelier britannique Jeremy Hunt a ajouté 10 % supplémentaires à la taxe que les producteurs de pétrole et de gaz doivent payer sur leurs bénéfices exceptionnels, la portant à 75 %. Les entreprises peuvent compenser la majeure partie de cet impôt supplémentaire si elles investissent suffisamment au Royaume-Uni.

La société publiera ses résultats pour 2022 le 9 mars.

Les actions Harbour Energy étaient en baisse de 3,8 % à 310,70 pence chacune à Londres jeudi matin.

