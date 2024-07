Harbour Energy plc est une société pétrolière et gazière indépendante basée au Royaume-Uni. Ses principales activités sont l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de réserves de pétrole et de gaz sur les plateaux continentaux du Royaume-Uni et de la Norvège, de l'Indonésie, du Viêt Nam et du Mexique. La société opère à travers deux segments : Mer du Nord et International. Le secteur de la mer du Nord comprend le Royaume-Uni et les plateaux continentaux norvégiens, et le secteur international comprend l'Indonésie, le Viêt Nam et le Mexique. Les positions d'exploitation offshore de la société au Royaume-Uni comprennent la Greater Britannia Area, la J-Area, l'AELE, la Catcher Area et la Tolmount Area. Ses autres intérêts en mer du Nord britannique comprennent East Irish Sea, Galleon, Ravenspurn North et Johnston. Elle détient une participation dans le champ de Tuna et dans la zone gazière du sud de la mer d'Andaman. Elle détient également une participation dans le champ de Zama, dans le bassin de Sureste, au Mexique. Ses activités au Viêt Nam se concentrent sur les champs pétrolifères de Chim Sao et de Dua.