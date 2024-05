HarbourVest Global Private Equity Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de générer des rendements pour les actionnaires par le biais d'une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'investissements en private equity. Elle investit également dans des actifs du marché privé autres que le capital-investissement lorsqu'elle identifie des opportunités. Il cherche à atteindre ses objectifs d'investissement principalement en investissant dans des fonds d'investissement gérés par HarbourVest Partners, LLC (HarbourVest), qui investit dans ou aux côtés de fonds d'investissement gérés par des tiers (HarbourVest Funds). Les fonds HarbourVest comprennent les fonds primaires HarbourVest, les fonds secondaires HarbourVest et les fonds directs HarbourVest. Ils investissent dans divers secteurs, tels que la technologie et les logiciels, la médecine et la biotechnologie, la consommation, la finance, l'industrie et les transports, les services aux entreprises et autres, les médias et les télécommunications, ainsi que l'énergie et les technologies propres. Son gestionnaire d'investissement est HarbourVest Advisers L.P.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds