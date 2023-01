HarbourVest décroche un prêt de 700 millions USD sur cinq ans

HarbourVest Global Private Equity Ltd - Fonds d'investissement coté à l'indice FTSE 250, axé sur les opportunités de capital-investissement - Déclare qu'il passera d'un terme perpétuel à un terme fixe classique. Un engagement de 400 millions USD du créancier Credit Suisse AG et un engagement de 300 millions USD de Mitsubishi UFJ Trust Banking Corp expireront le 12 janvier 2028. Les 100 millions USD restants provenant des Guardians of New Zealand Superannuation expireront le 15 août 2027. La facilité est actuellement non utilisée.

"Le conseil d'administration et le gestionnaire d'investissement sont convaincus que cette facilité, avec 700 millions de dollars décrochés pour cinq ans et les 100 millions de dollars restants décrochés pour quatre ans et demi, offre une marge de manœuvre suffisante pour les engagements existants et prévus de HVPE sur la période. Le conseil d'administration maintient une approche prudente de la gestion du bilan et examine régulièrement les accords de facilité de crédit de HVPE", déclare HarbourVest.

Cours actuel de l'action : 2 221,30 pence, en hausse de 0,5% le vendredi

Évolution sur 12 mois : baisse de 19 %.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.