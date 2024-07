HarbourVest Global Private Equity Ltd - Fonds d'investissement constitué en société en Guernesey - La valeur nette d'inventaire au 24 juin était de 51,37 USD par action, soit environ 40,32 GBP, en hausse de 3,4 % en dollars par rapport à 49,67 USD au début de son exercice financier le 31 janvier. Says a obtenu en juin une extension de sa facilité de crédit renouvelable, qui est passée de 800 millions d'USD à 1,20 milliard d'USD, afin de disposer d'une marge de manœuvre pour son fonds de roulement et d'assouplir ses décisions d'allocation. La société indique qu'elle a mis en place un fonds de distribution aux actionnaires le 1er février pour financer les dividendes et les rachats d'actions. Le solde actuel de la réserve s'élevait à 40 millions d'USD au 30 juin. Il est prévu d'allouer 150 à 250 millions d'USD à ce fonds entre 2024 et 2025. Jusqu'à présent, elle a versé au total 79,1 millions d'USD au fonds commun. L'amélioration des investissements et de l'environnement macroéconomique se traduit par des sorties supérieures à la moyenne des 12 derniers mois, et l'activité d'introduction en bourse et de fusions-acquisitions devrait se poursuivre tout au long de l'année. Elle annonce en outre que Carolina Espinal, directrice générale, quittera ses fonctions à compter d'aujourd'hui, mais qu'elle restera membre du comité d'investissement de la société.

Le président Ed Warner a déclaré : "Le conseil d'administration a réalisé des progrès significatifs sur un certain nombre de fronts au cours de l'année écoulée, en particulier la mise en place de notre pool de distribution afin d'améliorer les rendements futurs pour les actionnaires. Nous sommes heureux que notre valeur nette d'inventaire ait résisté à des marchés boursiers difficiles et que la décote du prix de l'action ait commencé à se réduire. Nous espérons que cette tendance se maintiendra et que les actionnaires bénéficieront des mesures que nous avons prises pour optimiser les rendements tout au long du cycle.

Cours actuel de l'action : 2 550,00 pence

Variation sur 12 mois : + 18 %.

