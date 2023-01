Hardide confirme que l'ancien président s'est retiré du conseil d'administration

Hardide PLC - Développeur et fournisseur de technologies avancées de revêtement de surface basé dans l'Oxfordshire, en Angleterre - Confirme que l'ancien président Robert Goddard a quitté le conseil d'administration à la fermeture des bureaux mardi, comme prévu. Le directeur général Philip Kirkham déclare : "Je voudrais remercier sincèrement Robert pour sa contribution au conseil d'administration pendant son mandat, à la fois en tant que président et en tant qu'administrateur non exécutif. Le soutien et l'engagement de Robert envers l'entreprise ont été très appréciés et nous lui souhaitons bonne chance."

Cours actuel de l'action : 13,47 pence, en baisse de 0,2%.

Variation sur 12 mois : baisse de 60 %.

