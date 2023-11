Hardide plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des revêtements composites à matrice métallique en carbure de tungstène/tungstène. Ses revêtements sont destinés aux pièces métalliques utilisées dans des environnements abrasifs, érosifs, corrosifs et chimiquement agressifs. Sa gamme de revêtements nanostructurés peut être appliquée sur une série de substrats métalliques, y compris les aciers inoxydables, les superalliages, les aciers à outils et les aciers au carbone, ainsi que les alliages à base de nickel, de cuivre et de cobalt, et constitue un remplacement reconnu pour le chromage dur et le cadmiage, les céramiques et les carbures de tungstène HVOF. Sa gamme de revêtements comprend Hardide-T, Hardide-T, Hardide-W et Hardide-D. Ses revêtements peuvent être appliqués à une variété de matériaux d'alliage et à toutes les principales catégories d'acier inoxydable, y compris l'acier austénitique, ferritique, martensitique, durcissant par précipitation, duplex et super duplex. Elle dessert diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'énergie, le contrôle des flux et l'ingénierie de précision. Ses revêtements sont destinés à l'ingénierie de précision et aux applications industrielles.

Secteur Produits chimiques de base